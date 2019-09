Conseil des Ministres : La pertinence des contenus du séminaire gouvernemental des 6 et 7 septembre derniers, reconnue Le Ministre d’Etat, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait une communication sur la pertinence des contenus du séminaire gouvernemental tenu les 6 et 7septembre derniers et rappelé les directives présidentielles issues des Conseils des ministres précédents.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Septembre 2019 à 21:47 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre des Finances et du Budget a fait le point sur le budget programme. Tandis que son collègue, Ministre de l’Agriculture s’est prononcé sur la pluviométrie et la campagne agricole.



Le Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime a communiqué sur les mesures, prises pour une solution durable sur la brèche de Saint-Louis. Au moment où le Ministre de l’Enseignement supérieur a fait le point sur la rentrée universitaire.



Ainsi, le Ministre de l’Education nationale a fait une communication sur l’institut Sainte Jeanne d’Arc. Et, le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur les partenariats publics privés(PPP).



Le Ministre de l’Industrie a fait le point sur l’extension de l’accréditation de l’Institut de Technologie alimentaire. Suite à ses collègues, le Ministre, en charge de l’eau et de l’Assainissement a fait le point sur la situation des inondations.



Et, en dernier lieu, le Ministre, en charge du Suivi du Plan Sénégal Émergent (PSE) a fait une communication sur les projets phares.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos