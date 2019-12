Conseil des Ministres: Le président de la République, Macky Sall appelle au respect des institutions… Le Chef de l’Etat, Macky Sall, présidant le Conseil des Ministres du mercredi 04 décembre 2019 a, à l’entame de sa communication, rappelé l’impératif pour les citoyens, de respecter les institutions, symboles, principes et valeurs de la République. Notamment, le respect de l’intégrité des installations d’eau ou d’énergie.

Le président de la République, abordant la question de l’ancrage durable du dialogue social et de l’accélération de l’adoption d’un nouveau pacte national de stabilité sociale et d’émergence économique, a demandé aux ministres chargés respectivement de la Fonction publique, des Finances et du Budget, de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, de privilégier, dans l’esprit des accords signés, un dialogue social dynamique et constructif avec les partenaires sociaux.



Ainsi, le Chef de l’Etat a en outre invité le Ministre du Travail et du Dialogue social à accélérer les processus d’évaluation, d’actualisation du plan d’actions et de signature du Pacte national de Stabilité sociale et d’Emergence économique, conformément à la phase II (2019-2024) du Plan Sénégal Emergent.



Et, il a invité le Ministre des Sports à présenter un plan global de réalisation d’infrastructures sportives dans la perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse que le Sénégal abritera en 2022.



Le Chef de l’Etat, au sujet de la gestion et du suivi des affaires intérieures, a demandé au Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres de prendre les mesures idoines, en relation avec les autorités concernées, pour améliorer significativement la mobilité urbaine dans la région de Dakar, notamment dans le cadre de la réalisation des autoponts sur la VDN 1 et au niveau du Rond-Point de Yoff.



Revenant sur la stratégie nationale de gestion des déchets solides urbains pour un Sénégal propre, il a rappelé l’importance de l’intensification de la mise en œuvre du Programme Zéro déchet.



A ce titre, le Chef d’Etat a invité le Ministre des Finances et du Budget et

le Ministre chargé du Cadre de Vie, à prendre les dispositions appropriées en vue du règlement systématique des prestations des concessionnaires du service de nettoiement. Il a également requis l’accélération de la restructuration de l’Unité de coordination et de gestion des déchets.



Ailleurs, sur le chapitre du suivi de la coopération et des partenariats, le Chef de l’Etat est revenu sur le bon déroulement de la conférence internationale sur le Développement durable et la Dette soutenable qui s’est tenue à Dakar le 02 décembre 2019, avec l’adoption d’un consensus, dit « Consensus de Dakar », intégrant de nouveaux paradigmes dans l’économie du développement.



Il a, à cet égard, rappelé au Gouvernement l’impératif d’accélérer les réformes nécessaires à une croissance durable et inclusive, créatrice d’emplois décents et fortement tirée par le développement du secteur privé.



Le président de la République, s’est par ailleurs félicité du succès du Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat de l’UEMOA tenue à Diamniadio le 03 décembre 2019.



Le Chef de l’Etat a clos sa communication sur son agenda international.



