Conseil des Ministres : Les Nominations du Chef de l'Etat, Macky Sall

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2019 à 21:36 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Ndongo DIENG, Conseiller des Affaires étrangères, matricule de solde n°604.452/I, précédemment Ministre-Conseiller à l’Ambassade du Sénégal à Addis-Abeba, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Uhuru KENYATTA, Président de la République du Kenya, avec résidence à Nairobi, en remplacement de Monsieur Abdoul Wahab HAIDARA, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Abdoul Wahab HAIDARA, Conseiller des Affaires étrangères, matricule de solde n°604.130/L, précédemment Ambassadeur du Sénégal en République du Kenya, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Ram Nath KOVIND, Honorable Président de la République de l’Inde, avec résidence à New Delhi, en remplacement de Monsieur El Hadji Ibou BOYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Monsieur Oumar BA, Inspecteur de l’Education Populaire, de la Jeunesse et des sports, est nommé Président du Conseil de Surveillance de l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte ;



Monsieur Abdou Salam GUEYE, Instituteur, matricule de solde 518 829/C, précédemment Adjoint au Préfet du Département de Kaffrine, est nommé Sous-préfet de l’Arrondissement de Bembou, en remplacement de Monsieur Abasse NDIAYE;



Monsieur Oumar DIBA, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 661 420/A, précédemment Adjoint au Sous-Préfet de l’Arrondissement de Méouane, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Kaffrine, en remplacement de Monsieur Abdou Salam GUEYE, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Mamadou Doudou NGOM, Secrétaire d’Administration, matricule de solde 681 473/A, précédemment Adjoint au Sous-Préfet de l’Arrondissement de Djibanar, est nommé Adjoint au Sous-préfet de l’Arrondissement de Méouane, en remplacement de Monsieur Oumar DIBA, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Alioune DIOUF, Instituteur, matricule de solde 617 438/C, est nommé Adjoint au Sous-Préfet de l’Arrondissement de Djibanar, en remplacement de Monsieur Mamadou Doudou NGOM, appelé à d’autres fonctions.



