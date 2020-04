Conseil des Ministres: Les nominations

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Avril 2020 à 21:31

Madame Aminata Ly, Conseiller des Affaires étrangères, matricule de solde n° 604449/A est nommée Directeur des Partenariats et de la Promotion économique et culturelle, au ministère des Affaires étrangères et des sénégalais de l’Extérieur, poste vacant.

