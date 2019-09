Conseil des Ministres : Macky Sall va aborder quatre urgences de l’heure

Le Chef de l’Etat Macky Sall, ayant écourté son voyage entre Brazza et Ouaga, a convoqué ce jeudi, un Conseil des ministres spécial. Ledit conseil a débuté depuis 11 heures au Palais de la République. D’après une certaine indiscrétion, le Conseil va porter sur quatre questions de l'heure.



Ainsi, il sera question d’abord, de la rentrée des classes, surtout, de l'affaire de l'interdiction du port du voile à l'Institution Sainte Jeanne d'Arc et de l'orientation de l'ensemble des nouveaux bacheliers dans les établissements universitaires publics.



A cette occasion, il a été dit que le Président Sall se prononcera sur les inondations enregistrées ces derniers jours dans la banlieue dakaroise et du Tome I de l'Histoire générale du Sénégal qui fait l'objet de critiques.



La source indique que le Président, préoccupé, va tenter de calmer les ardeurs, tout en annonçant des programmes de Conseils interministériels.

