Conseil des Ministres- Préparatifs du pèlerinage: Le Ministre des Affaires étrangères a fait la situation

Le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale, les préparatifs du pèlerinage à la Mecque. A cet effet, il a rendu compte de la mission qu’il a effectuée en Mauritanie. Son collègue, Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait le point sur l’évolution de la pluviométrie et de la campagne agricole.



Ainsi, le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur le financement de la campagne agricole et rendu compte des résultats de la mission de la mission gambienne venue s’enquérir de l’expérience du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC).



Le Ministre en charge du Suivi du PSE a fait le point sur l’état d’avancement des projets phares. Et celui de l’Economie, du Plan et de la Coopération a fait le point sur les requêtes de financements.



Le Ministre de la Jeunesse a fait une communication sur le programme des vacances citoyennes, édition 2019.



Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté : le projet de décret, portant création et fonctionnement de l’Agence sénégalaise de Reforestation et de la Grande Muraille verte et le projet de décret, portant fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM).



