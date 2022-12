Conseil des Ministres décentralisé: Tambacounda au coeur des priorités du Président Macky Sall

La région de Tambacounda figure au centre des préoccupations de Son Excellence le Président Macky SALL. Celui-ci, depuis son arrivée au pouvoir en 2012, ne cesse de multiplier les efforts pour réduire de manière drastique le retard dont souffrait la région, notamment sur le plan infrastructurel.



En témoignent les investissements consentis entre 2013 et 2022, estimés à 248,064 milliards FCFA. Sur le plan social, la région de Tambacounda occupe une place de choix dans les différentes initiatives du Président Macky Sall pour lutter contre la précarité des populations et l’exclusion sociale.



Grâce aux résultats satisfaisants des Programmes tels que le PUDC, PMA, PROMOVILLES et autres, la localité a été dotée des plus structurantes infrastructures, qui ont sensiblement amélioré les conditions de vie des populations. En dehors de Tambacounda, les réalisations phares enregistrées à Kédougou illustrent à suffisance la forte priorité que le Chef de l’Etat, Son Excellence Macky SALL, accorde à la région orientale du pays.