Conseil des ministres - Au titre des communications: L’état d’exécution du budget et les réformes engagées, exposés Le Ministre en charge des Finances a fait le point sur la conjoncture économique et l’état d’exécution du budget. Son homologue des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a rendu compte de la rencontre du 12 juin 2019 avec l’Union européenne sur le Dialogue politique, tout en faisant le point sur la situation internationale.



Dans ce cadre, le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait une communication sur les prévisions pluviométriques et la mise en place des intrants et matériel agricoles. Tandis que son collègue de la Microfinance et de l’Economie solidaire a fait un exposé sur l’organisation prochaine de la deuxième édition du « Salon Economie sociale et Solidaire », prévu au mois d’octobre à Dakar.







Et, le Ministre en charge du Suivi du PSE a fait le point sur les réformes engagées dans le cadre de l’amélioration des affaires.







