Conseil des ministres: Ces trois grands changements au Port, à l'Apix et à Cos-Petrogaz

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Septembre 2022

Maître Malick Sall, Avocat, est nommé Secrétaire Permanent du Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS- PETROGAZ), en remplacement de Monsieur Ousmane Ndiaye, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Alé Nar Diop, Ingénieur Statisticien Economiste, précédemment Directeur général de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, en remplacement de Monsieur Alioune Ndiaye, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Abacacar Sedikh Bèye, Ingénieur Statisticien Economiste, précédemment Directeur général de la Société nationale du Port Autonome de Dakar, est nommé Directeur général de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).



Monsieur Abdoulaye Baldé, Docteur en Droit public, est nommé Directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX SA) en remplacement de Monsieur Mountaga Sy, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Mountaga Sy, Ingénieur Industriel, précédemment Directeur général de l’Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX SA), est nommé Directeur général de la Société nationale du Port Autonome de Dakar.



Monsieur Abdoulaye Dièye, Expert Evaluateur, est nommé Directeur général de la Société Anonyme Aéroport International Blaise Diagne (AIBD SA), poste vacant.



Monsieur Souleymane Ndiaye, Ingénieur en génie civil, précédemment Directeur des Infrastructures aéroportuaires, est nommé Directeur général de la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO SA), poste vacant.

