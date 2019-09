Conseil des ministres: Macky Sall ordonne l'audit national des établissements recevant du public

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Septembre 2019 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a donné mercredi des instructions au ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, en vue de "procéder, sans délai, à un audit national de tous les établissements recevant du public", indique le communiqué du Conseil des ministres.



Le communiqué souligne à cet égard, qu’il a rappelé "son attachement particulier, à l’amélioration de notre système national d’alerte précoce, de sécurité civile et de lutte contre les catastrophes et accidents de toute nature".



Il a profité de l’occasion pour présenter "ses condoléances aux familles des victimes du chavirement d’une pirogue à Joal".



Macky Sall "a également présenté ses condoléances aux familles des victimes de l’accident de la pirogue reliant la baie de Soumbédioune à l’Ilot Sarpan ainsi qu’à celles des victimes de la foudre".



Quatre pêcheurs ont été portés disparus après le naufrage lundi de leur embarcation à Joal, un important port de pêche situé dans la région de Thiès.



A l’îlot Sarpant situé à près de quatre kilomètres au large de Dakar, l’accident d’une pirogue transportant près d’une quarantaine de personnes parties en excursion, a fait quatre morts.



A ce propos, le Président Sall a invité les Sénégalais à "une plus grande prudence et au respect des normes de sécurité en vigueur ; surtout en cette période d’intempéries".



Il "a, dans ce cadre, rappelé son attachement particulier à l’amélioration de notre système national d’alerte précoce, de sécurité civile et de lutte contre les catastrophes et accidents de toute nature".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos