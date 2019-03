Conseil des ministres d’adieu, aujourd'hui

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Mars 2019 à 09:15 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall préside aujourd’hui la dernière réunion du Conseil des ministres du deuxième gouvernement conduit par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Ce qui est sûr, c’est que ce sera la dernière pour certains ministres.



Nul ne sait qui part et qui reste, sauf bien sûr la seule constante : Macky Sall. Toujours est-il que le Premier ministre Dionne va présenter sa démission avant la prestation de serment prévue le 2 avril prochain. Il est probable qu’il soit maintenu tout comme beaucoup de ministres-maires qui, s’ils sont virés, vont conséquemment perdre leurs mairies aux locales.



Mais avec Macky Sall, il ne faut présager de rien car, pour paraphraser Habib Sy, il clignote à gauche ou à droite, et au lieu de tourner, il s’arrête.















L'As

