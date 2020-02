Conseil des ministres du 3 février 2020: Les nominations

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Février 2020 à 20:26

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, a présidé le Conseil des ministres, le lundi 03 février 2020, au Palais de la République.



Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Madame Katy Cissé WONE, Spécialiste en Droit Public, est nommée Coordonnateur de la Cellule d'Appui à la mise en œuvre du Compact Millénium Challenge Account (MCA) Sénégal 2 ;



Monsieur Bernard DIONE, Maître de Conférences Titulaire, matricule de solde n°101 998/F, à l'Ecole de Bibliothécaires Archivistes et Documentalistes (EBAD), est nommé Directeur du Centre national de Documentation scientifique et technique (CNDST) au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;



Monsieur Seydou DIOUF, matricule de solde 101 566/C, est nommé dans les fonctions de professeur titulaire d'Histoire du Droit et des institutions à la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



Madame Siré DIEDHIOU, Enseignant-Chercheur à l'Université Assane SECK de Ziguinchor (UASZ), matricule de solde 176 172/D, est nommée Directeur de l'Institut supérieur d'Enseignement professionnel (ISEP) de Bignona au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'Innovation ;



Monsieur Mamadou DIOP, Inspecteur de l'Enseignement moyen secondaire, matricule de solde 511 724/D, précédemment Secrétaire général de l'Inspection d'Académie de Thiès, est nommé Inspecteur d'Académie de Rufisque, en remplacement de Monsieur Cheikh DIONE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Babacar DIACK, Inspecteur de l'Enseignement élémentaire, matricule de solde 510 238/C, précédemment Inspecteur de l'Education et de la Formation de Ziguinchor, est nommé Inspecteur d'Académie de Tambacounda, en remplacement de Monsieur Alassane NIANE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.





