Conseil des ministres : les secrétaires d’Etat se confient Les secrétaires d’Etat du gouvernement Macky 2 ont réagi dans L’Obs, à l’issue de leur premier conseil des ministres, hier, devant le Président de la République.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Avril 2019 à 12:50 | | 0 commentaire(s)|

Mamadou Saliou Sall, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Justice

« C’est un jour important. Le Président de la République nous a décliné ses ambitions et nous a mis devant notre responsabilité. Il a insisté surtout sur la bonne gouvernance »



Mayacine Camara, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Infrastructures

« Beaucoup d’émotion et une bonne appréciation. C’était la première fois, ce n’était pas facile. Nous avons appris beaucoup de choses en termes d’intervention. C’était une séance de travail qui nous a permis de nous familiariser avec certains grands dossiers ».



Moïse Diégane Sarr, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères

« Le président a tenu un message très fort d’encouragement et d’optimisme. Nous serons à l’écoute ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos