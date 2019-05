Conseil des ministres sous Macky Sall: « c’est parfois violent » Les réunions du Conseil des ministres sont loin d’être une partie de plaisir. C’est en tout cas ce que révèle "Source A", qui a fait une immersion dans ce temple secret de l’institution républicaine. « Parfois, c’est violent, voire chirurgical. Et quand une bribe de la teneur des réunions fuite, le locataire du palais n’est pas loin de piquer une crise de nerfs. Surtout quand il s’agit de propos qui lui sont attribués », écrit le journal, citant une source bien introduite dans les arcanes du palais. Le journal évoque également un rituel lourd, respecté à la lettre, et une solennité crispante, qui fait grimper toutes les températures.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2019 à 10:40 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos