Conseil des pro-Khalifa à Bamba Fall : « Éviter les déclarations à l’emporte-pièce qui fragilise notre dynamique »

L’idée de Bamba Fall de faire de Idrissa Seck le candidat de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal à l’élection présidentielle de 2019, en cas d’empêchement de Khalifa Sall, n’enchante pas ses camarades de Fatick. Dans un communiqué, les ‘’socialistes des valeurs’’ de ce département, exhortent les hommes du maire de Dakar à éviter les ‘’déclarations à l’emporte-pièce qui fragilisent leur dynamique’’. Pour eux, pour cette, échéance, Khalifa Sall, en prison dans l’affaire de la caisse d’avance, est ‘’le seul camarade crédible et digne’’ de porter la candidature du PS. Ils écartent par conséquent, un plan B.



Le pro-Khalifa de Fatick qualifient l’exclusion des 72 socialistes par le bureau politique, de ‘’décision de la honte’’. ‘’ Les valeurs socialistes auraient poussé Ousmane Tanor Dieng et ses affidés, à attendre l’issue du procès de Khalifa avant de prendre cette décision’’, estime Moustapha Faye, secrétaire général de la section de Ndiop et ses camarades.



Ils demandent ainsi à Tanor Dieng et ses ‘’complices’’, d’avoir le courage de faire face à eux, en organisant dans la ‘’plus grande transparence’’, la vente des cartes pour les besoins du Congrès 2018.















