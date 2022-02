Conseil extraordinaire ? Macky Sall convoque ses ministres

Tous les yeux sont braqués au Palais de la République aujourd’hui jeudi, et pour cause. Le Président Macky Sall a convoqué tous ses ministres, a appris "Rewmi" dans les coursives du Palais. L’on susurre que ce sera le dernier Conseil des ministres et que les uns vont se préparer à se séparer de leurs collaborateurs, d’autres seront confirmés dans leurs postes bien gratiné.



Macky Sall avait annoncé à ses désormais ex-ministres qu’il va nommer un Premier ministre et procéder à un nouveau remaniement dès son retour d’Addis Abeba, où il a été installé à la tête de l’Union africaine. Si le chef de l’Etat, dans ses choix, prend en compte les résultats issus des élections locales, les ministres qui ont perdu dans leurs localités respectives, risquent de sauter. Car le Président Sall pense aussi aux élections législatives fixées au 31 juillet 2021.