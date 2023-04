Conseil interministériel sur la campagne agricole 2023-2024 : Propos introductif du Premier Ministre, Amadou Bâ

Intégralité de son discours



Dakar, le 6 avril 2023



- Mesdames, Messieurs les Ministres,

- Mesdames, Messieurs les Directeurs généraux,

- Mesdames, Messieurs les participants,

- …



Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour notre Conseil interministériel consacré à la préparation de la campagne agricole à venir.



Comme vous le savez, l'agriculture est un pilier important du Plan Sénégal émergent et de notre économie nationale. En effet, elle contribue efficacement à la sécurité nutritionnelle, à la souveraineté alimentaire et, de façon significative, à la croissance économique, la création d’emplois, la régulation des équilibres macroéconomiques et la réduction de la pauvreté.



Grâce à la vision et à l’engagement du Président de la République Macky Sall, notre pays a connu une amélioration significative de la production agricole ces dernières années. Sur la période 2012-2022, la production céréalière a enregistré une croissance de 144%, passant de 1 500 000 à 3 600 000 tonnes. Sur cette même période, la production arachidière a augmenté de 30% et la production maraîchère de 98%.



Depuis l’avènement de la COVID-19 et de la guerre russo-ukrainienne qui se sont traduits par l’augmentation des prix des engrais, le budget de la campagne agricole du ministère en charge de l’Agriculture est en forte hausse, passant de 40 milliards en 2019 à 90 milliards en 2022. Cet important effort de l’Etat, en termes d’appui aux producteurs, a permis au secteur agricole d’atteindre des résultats importants dans le cadre de la mise en place et de la cession des intrants subventionnés.



Les investissements massifs dans ce secteur ont permis d'augmenter la superficie cultivée, de moderniser les techniques de production, de renforcer la recherche agricole, et d'améliorer l'accès des agriculteurs aux intrants agricoles.



La campagne agricole 2023-2024 qui s’annonce s’appuie sur la Stratégie nationale de Souveraineté alimentaire, qui vise à assurer aux populations une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable, à développer une meilleure résilience.



Toutefois, malgré ces efforts, la production agricole de l’année dernière n’a pas été à la hauteur de nos espérances.



Cette année, nous devons travailler ensemble pour garantir que notre campagne agricole soit une réussite. Nous devons veiller à ce que nos agriculteurs disposent des ressources et des outils dont ils ont besoin pour produire des récoltes abondantes et de qualité.



Nous nous sommes assurés que les politiques publiques soient alignées sur les besoins des producteurs.



Aussi, tirant les enseignements de la campagne précédente, le Gouvernement va-t-il améliorer l’accompagnement dans la détermination des cultures à semer, ainsi que les calendriers de plantation et de récolte.



Il est également essentiel d'assurer un soutien technique l'accès aux semences, aux engrais, aux pesticides, aux outils agricoles pour garantir une production optimale et de qualité.



En outre, le ministère va organiser des campagnes de sensibilisation et de formation pour les agriculteurs, notamment sur les bonnes pratiques agricoles, la conservation des sols et la gestion des cultures.



Je suis convaincu que si nous travaillons ensemble avec diligence et détermination, en exécution des directives du Président de la République Macky Sall, nous pouvons faire de la campagne agricole un véritable succès.



Je vous remercie de votre attention et déclare ouverts les travaux du Conseil interministériel sur la campagne agricole 2023-2024.