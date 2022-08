Conseil municipal Dakar-Plateau: Taraf Samir, le dernier des Mohicans Libanais, non Investi

D'aprés LeTémoin, depuis la création de la commune d’arrondissement de Dakar-Plateau en 1996, les Sénégalo-libanais ou Sénégalais d’origine libanaise étaient toujours investis en bonne place sur les listes du parti au pouvoir à l’occasion des élections municipales. Depuis le départ des commerçants et négociants bordelais (France) à la fin du 19e siècle, les libanais de Dakar symbolisent le brassage entre les populations autochtones et les hôtes « étrangers » qui vivent parmi nous.



Un brassage matérialisé par la présence de « Libanais » comme conseillers municipaux à la mairie de Dakar-Plateau successivement dirigée par Abdoulaye Makhtar Diop, Fadel Gaye et Alioune Ndoye. Hélas, cette belle tradition a pris fin lors des dernières élections locales, celles de janvier 2022, où aucun « Libanais » n’a élu ou réélu conseiller municipal de Dakar-Plateau dirigé par le maire Alioune Ndoye. Devenu jusque-là le doyen des conseillers municipaux de Dakar-Plateau, Hajj Taraf Samir, âgé de 89 ans, n’a pas été réinvesti. Considéré comme la « mascotte » municipale de Dakar-Plateau par « Le Témoin » quotidien, doyen Hajj Taraf Samir est le dernier des mohicans Libanais du centre-ville de Dakar.



Se sentant sans doute « indésirables » ou « rejetés », nombreux sont les sénégalo-libanais qui se sont abstenus de voter lors des législatives 2022 remportées par le maire Barthélémy Dias de l’intercoalition Yaw-Wallu. Inutile de dire que leur abstention a été largement défavorable au maire Alioune Ndoye quand on sait que cette communauté vote généralement pour le parti au pouvoir.



En tout cas, que ce soit pour la mairie de Dakar-Plateau ou à celle de la ville de Dakar, les Sénégalais d’origine libanaise y ont toujours été bien représentés à travers d’illustres conseillers municipaux comme Issam Omaïs, qui est d’ailleurs un Haut conseiller des collectivités territoriales sortant, ou encore Fayez Bourgi, qui fut un grand militant du Parti socialiste. En plus d’avoir été un colonel de réserve de l’Armée nationale. Sans compter Farès Attyé, l’un des rares sinon le seul « Libanais » à s’être aventuré dans la presse et qui, sans avoir été élu conseiller, n’en a pas moins animé un comité du Parti socialiste. Toute cette belle période a pris fin, hélas, et ce bel acquis remis en question avec l’éjection des conseillers municipaux « libanais » du conseil municipal de Dakar-Plateau et aussi de celui de la Ville ! Il faut dire quand même que l’ancien footballeur Abdallah Sahli, investi sur la liste de Benno à la 42ème place, n’a pas été élu du fait de l’ouragan Yaw qui a soufflé sur Dakar-Plateau comme sur la majorité des grandes villes du Sénégal

