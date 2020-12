Conseil national des Femmes leaders en gestation, Macky Sall dénonce: "la femme subit trop dans..." La participation des femmes dans les instances de gouvernance des partis politiques. La question était au cœur des discussions de l’audience que le chef de l’État, Macky Sall, a accordée, ce vendredi, 18 décembre, à la délégation du Caucus et du laboratoire genre de l’IFAN. Il a été retenu de mettre en place un conseil national des femmes leaders, en prélude des prochaines joutes électorales.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Décembre 2020

"Les résultats d’études que nous avons obtenus nous montrent quand même des faiblesses. Même s’il y a des progrès importants au niveau national, c’est très faible au niveau local", a indiqué Pr Fatou Sow Sarr, la présidente du Caucus des Femmes leaders.



la sociologue a relevé que la rencontre a voulu "anticiper sur les prochaines élections locales où il y aura très peu de femmes à la tête (des mairies). Pour le moment, nous en avons 14 sur plus de 550 communes, et nous n’en avons que deux au niveau départemental."



Attentif à la proposition, Macky Sall s’est engagé à les accompagner : "un leadership politique ne se décrète pas, il se construit. Moi, je vous soutiens totalement dans cette cause. Je suis tout à fait disposé à accompagner. Nous, nous pouvons agir en tant que chef de la Coalition ou président de la République mais il faut que ce plaidoyer se fasse également au niveau de tous les leaders."



Ainsi, concernant la plateforme en chantier, la chercheuse sur les questions de genre soulignera que "c’est important de mettre en place un mécanisme (...) au profit des femmes mais aussi pour l’intérêt national."



Macky Sall, revenant à la charge, indiquera pour s’en désoler "que la femme dans notre société, elle subit trop d’injustices". Par conséquent, "nous devons agir pour sa promotion à la fois économique, son autonomisation mais aussi pour la défense de ses droits, et cela doit être une pratique de tous dans nos foyers, dans nos partis politiques, dans notre État, dans nos sociétés", a-t-il conclu.



