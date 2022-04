Conseil national du patronat du Sénégal : Adhésion aux directives présidentielles et soutien à la production industrielle, pour une souveraineté alimentaire Le Conseil national du Patronat du Sénégal (CNP) se réjouit des directives du président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, à l’occasion de la célébration du 62e anniversaire de l’indépendance de notre pays et des Conseils des Ministres, invitant notre nation, à « Produire ce que nous consommons et Consommer ce que nous produisons ».



Le CNP réaffirme ainsi son soutien au Chef de l’Etat pour bâtir ensemble, notre souveraineté nationale alimentaire, conformément aux Directives Présidentielles du PAP2A du PSE.



Le CNP souligne toute l’importance de nos filières agro-industrielles, notamment le sucre, pour l’atteinte dudit objectif de souveraineté nationale alimentaire.



En effet, le renforcement de notre capacité agro-industrielle est la seule réponse que nous pouvons apporter suite :



1. Aux impacts macro-économiques, budgétaires, sociaux et sanitaires de la pandémie sanitaire Covid-19.



2. A la conjoncture économique et financière caractérisée par de fortes tensions d’une part, sur les cours mondiaux des denrées de 1ère nécessité et des produits sensibles, et d’autre part, sur la desserte et le coût du frêt maritime.



Le CNP rappelle que les lignes et dogmes de la gouvernance économique, financière et sociale du PAP2A, ont été réajustés après une fructueuse concertation publique/privée.



Nos filières agro-industrielles, notamment le sucre, constituent les leviers de notre croissance économique inclusive, de la création d’emplois formels durables, de la préservation des acquis sociaux des travailleurs, de l’intégration de notre secteur productif, de la réduction de notre dépendance extérieure et du déficit commercial, ainsi que de la redistribution de revenus aux populations.



Le CNP renouvelle son souhait de construire une alliance forte Etat-Industriels-Commerçants-Consommateurs, pour notre souveraineté nationale alimentaire.













Le Secrétaire général

Hamidou Diop

