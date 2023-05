Conséquence des travaux sur la Corniche des Parcelles assainies : Tous les bâtiments de l'unité 15 menacent de s'effondrer, selon les riverains

Au Sénégal, les effondrements de bâtiments sont devenus un phénomène banal aux ampleurs tragiques. C’est un problème national, comme dit le maire des Parcelles assainies, Aboubacar Diamil Sané, qui confie avoir répertorié 145 bâtiments menaçant ruine au niveau de sa commune.



« Nous avons pu dénombrer au niveau des Parcelles assainies 145 bâtiments en état de délabrement très avancé. C’est des risques. On a interpellé leurs propriétaires à qui on a donné des sommations. Mais après, c’est le travail de la justice. Ce matin, on a discuté avec le ministre Birame Faye pour un accompagnement, afin de raser ces bâtiments menaçant ruine. Pour le moment, on patiente parce qu’on n’a pas la légitimité de venir démolir ces maisons. Cet accident est une preuve pour que les gens comprennent que les actions que nous entreprenons relativement aux bâtiments qui menacent ruine, nous ne les faisons pas pour nous, mais pour eux », a expliqué Aboubacar Diamil Sané.



Mais selon les riverains, la situation est beaucoup plus profonde qu’on l’imagine.



« Toutes les dalles des maisons de l’unité 15 des Parcelles Assainies menacent ruine, sauf celles des nouvelles maisons et celles qui ont été construites en prenant compte l’ambre marin. Mais en plus de l’ambre marin, si tu ne mets pas suffisamment de ciment, ça pose problème. Et c’est ce qui arrive à 97 % des maisons sur le littoral. Quand on faisait le littoral, les populations s’étaient battues pour qu’il y ait la VDN. Mais quand on la réalisait, elles n’ont pas été impliquées. Il faut dire que, pendant les travaux, les vibrations des engins secouaient les bâtiments alentour.



C’est ce qui a été à l’origine de pas mal de problèmes. Si vous faites une inspection dans les maisons, vous verrez cela. L’unité 15 rencontre ces problèmes depuis que le chantier de ces routes a débuté. De cette partie de la commune jusqu’à Cambérène, aucune maison n’est épargnée », explique un secouriste, ami proche de la famille Kamara, endeuillée par l’effondrement d’hier.



Egalement indigné, Ibrahima Niang, un autre riverain qui était « presque un fils de la dame de 94 ans » qui a péri sous les décombres hier, suite à l’affaissement de la dalle de son salon.



« A l’unité 15, on a des problèmes. Le vibreur et les machines nous ont causé beaucoup de difficultés. Sans compter la poussière avec les travaux de la Corniche...Moi, personnellement, j’ai demandé à mes locataires de déménager pour me permettre de réhabiliter ma maison », avance le sieur Niang, qui indexe lui aussi les travaux de la Corniche ouest prolongée.











Le Témoin