Conséquences: ce qu'on risque, même guéri de la Covid-19 Interpellé sur les cas de comorbidités, Dr Abdoulaye Bousso, le directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS), invité de l’émission ’’Objection’’ de Sud fm, ce dimanche, 20 décembre, a insisté sur les complications liées à des séquelles pulmonaires.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Décembre 2020 à 06:34 | | 0 commentaire(s)|

"Il y a une complication qui est là, sournoise, et qui est en train de se développer au-delà de cette épidémie. Il y a quand même beaucoup de séquelles pulmonaires à titre de fibrose. C’est quoi ? C’est des séquelles sur les voies respiratoires qui se rigidifient.



Après ça impacte sur la capacité respiratoire, donc la capacité à faire, entre guillemets, bouger l’oxygène. Aujourd’hui, il y a ces cas. N’attendons pas. Certains qui ont un tableau grippal depuis une ou deux semaines, et qui restent à la maison, attention. Quelle que soit la crainte de la Covid, c’est vrai que la stigmatisation persiste mais la prise en charge peut se faire sans séquelles.



A un moment où les séquelles s’installent, il est très difficile de revenir en arrière. Aujourd’hui, nos collègues en pneumologie commencent à avoir ces genres de patients qui arrivent, qui sont guéris de la Covid. Mais qui, ensuite, passent de l’autre côté en ayant des maladies respiratoires chroniques".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos