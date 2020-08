Conséquences de la COVID-19 : Un jeune entrepreneur s’immole par le feu suite à difficultés financières et étire la liste des suicides Un jeune entrepreneur est devenu la dernière victime de l '«auto-immolation» à la suite de cas similaires enregistrés au cours des derniers mois, liés aux impacts négatifs de la COVID-19.

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Août 2020

Andrew Mukiibi, 28 ans, un résident de la zone 5 de Nakulabye dans la ville de Kampala, en Ouganda, s'est immolé par le feu et est décédé suite à des défis soupçonnés d'être liés aux finances. L'incident s'est produit jeudi après-midi vers 14h30.



Selon un policier sur les lieux, qui a préféré l'anonymat puisqu'il n'est pas autorisé à parler à la presse, le désormais décédé Mukiibi, a pris un jerrycan plein d'essence dans sa voiture vers l'heure du déjeuner et l'a amené dans l'une des toilettes. L'officier a déclaré que les voisins ne s'intéressaient pas beaucoup à ce qu'il allait faire avec le jerrycan jusqu'à ce qu'ils l'entendent crier à haute voix.



«Quand ils se sont précipités à son secours, ils l'ont trouvé englouti par le feu. Au moment où ils ont éteint le feu, il avait subi de graves brûlures et est mort sur place ».

Des incidents de personnes tentant ou se brûlant ont commencé à se produire depuis que le gouvernement ougandais a imposé un verrouillage pour contenir la propagation du coronavirus mortel dans le pays. Alors qu'il a été fait de «bonne foi», le verrouillage a laissé plusieurs Ougandais en détresse financière car il en a surpris beaucoup.



Un directeur adjoint de Masuliita, dans le district de Wakiso, s'est immolé et est décédé la semaine dernière en raison de difficultés financières. Un autre enseignant s'est brûlé vif dans l'est de l'Ouganda lorsqu'il n'a pas réussi à obtenir de l'argent pour nourrir sa famille.



Les tentatives des policiers pour comprendre pourquoi Mukiibi s'est suicidé n'avait pas donné de résultats depuis que la femme du défunt, à qui ils voulaient parler, s'est effondrée et était toujours inconsciente à l'hôpital. Mais certains voisins ont déclaré à la police que le défunt avait des problèmes financiers.



La semaine dernière, un homme de 40 ans s'est brûlé et est mort après qu'une femme, qui était sa voisine, l'ait rejeté à Masanafu, une banlieue de la ville.

En juillet, sur le plan conjugal, un homme qui a incendié sa maison, tuant son bébé, s'est également gravement blessé, ainsi que sa femme soupçonnée d'avoir une histoire d'amour avec un autre homme.

Avec S. Internet



