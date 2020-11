Conséquences du Covid-19 : L’Ansd révèle que 92,5% des entreprises industrielles ont été impactées

«En effet, 92,5% des entreprises interrogées ont déclaré avoir été impactées par la Covid-19. Parmi celles-ci, l’étude a montré que pour la quasi-totalité d’entre elles (96,0%), il s’agit d’un impact négatif. De plus, la majorité de ces unités de transformation (70,6%) considère que l’activité s’est dégradée de plus de 25% », révèle l’étude.



Selon l’étude, l’analyse selon le sous-secteur industriel révèle que, hormis l’agroalimentaire (95,7%), les autres industries manufacturières (87,5%) et la chimie (76,9%), toutes les entreprises des autres sous-secteurs ont déclaré que leurs activités ont été affectées par la crise sanitaire. L’analyse de la nature de l’impact, selon qu’elle soit positive ou négative, montre que l’activité de la majorité des entreprises industrielles (95,8%) est négativement

impactée. Par ailleurs, suivant la sous-branche d’activités, les seules affectées positivement se retrouvent dans l’agroalimentaire (15,0%).



L’étude montre également que plus de 70% des entreprises ont déclaré que le degré de l’impact négatif de la crise sanitaire sur leurs activités est supérieur à 25%. Toutefois, selon la sous-branche d’activités, des disparités sont notées sur le degré d’impact.

