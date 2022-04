Conséquences sécuritaires du conflit russo-ukrainien : Le PIT appelle les Sénégalais à la vigilance Réuni en session ordinaire le dimanche 27 mars dernier, le Parti de l’indépendance et du travail (Pit) a, au cours de sa rencontre, relevé l’extrême gravité des conséquences de la crise russo-ukrainienne et appelé le peuple sénégalais à la vigilance.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Avril 2022

Au cours de sa session ordinaire organisée au Centre national de formation et d’action de Rufisque, le dimanche 27 mars dernier, le Parti de l’indépendance et du travail (Pit) a relevé «l’extrême gravité» et les enjeux de la situation mondiale actuelle, entraînée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine.



Le Professeur Magatte Thiam et ses camarades ont ensuite appelé les Sénégalais à la vigilance au regard des conséquences sécuritaires que peut entraîner cette guerre.

En effet, selon le comité central du parti, en dehors des conséquences économiques causées par les mesures de rétorsion prises par les pays membres de l’Otan contre la Russie, la «nécessaire» prise de position qui s’impose aux uns et aux autres risque d’induire une sorte de recomposition des alliances pouvant pousser certaines puissances occidentales, désireuses de régenter la planète, à vouloir sanctionner ceux qui ne s’aligneraient pas sur leur position.



Dans ce cadre, «les conflits en Afrique de l’Ouest risquent d’être entretenus, voire ravivés, l’insécurité aggravée, le Jihadisme encouragé. Au - tant d’éléments ayant conduit au comité central du parti à appeler les Sénégalais à la vigilance», peut-on lire sur le communiqué.



Le Pit a par ailleurs rendu hommage à l’armée nationale qui a décidé de ne pas permettre que sur une quelconque parcelle du pays, soit constituée une zone de non droit, avec des trafics de tous genres et une menace permanente sur les populations.



Dans un contexte électoral propice à la violence, le comité central du parti invite les acteurs à mesurer les enjeux du moment et privilégier la paix et la cohésion nationales. Il exhorte toutes les forces à s’unir autour d’un pacte républicain pour conserver le visage d’un Sénégal dans lequel les différences n’empêchent aucunement le vivre-ensemble dans le respect mutuel des uns et des autres.



Evaluant les élections locales du 23 janvier dernier, le Pit salue «la victoire incontestable de la coalition Bby» à l’échelle du pays, mais reconnaît des contreperformances qu’il serait contreproductif de minorer.

