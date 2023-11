Considérés comme des responsables irresponsables : Mouhamadou Lamine Massaly, président de l'UNR, "brûle" encore le F24

Le F24 ! C’est finalement une image laide et vile que ce conglomérat de losers et d’aigris, qui prétendent défendre la République, donne au Sénégal. La conspiration et la grossièreté y ont élu domicile et personne n’y charrie les valeurs de l’esprit républicain. Tout ce que ces responsables disent dans les médias et font sur le terrain politique, renvoie à l’irresponsabilité.



La calomnie et le dénigrement y ont cédé la place à la barbarie et à la cruauté. Les responsables ne partagent ni des valeurs ni des vertus. Ils sont devenus irresponsables et l’ex-Pastef qui semble les unir, est transformé en une jungle sauvage, où il faut insulter ou être injurié, en attendant peut-être de tuer ou d’être tué.



A la veille de la Présidentielle 2024, tout, dans ce conglomérat de leaders en perte vitesse, est abject et mince. Ce sont des responsables qui injurient par une hideuse acrobatie verbale. Plusieurs de ses responsables du F24, ne se révèlent pas par un fiel local remporté, ni par un acte républicain. Leurs noms ne surgissent que dans de violentes échauffourées lors de manifestations politiques.



Les responsables du F24 pêchent en stratégie et en méthode de lutte. Leur haine empeste leurs propos. La rancœur rythme leurs répliques. Leurs mots sont des termes de bagarres. Ils ne discutent pas. Ils disputent. Sans s’en rendre compte, les leaders du F24 se donnent une image publique peu glorieuse, par une personnification à outrance des antagonismes politiques.



Le F24 n’a même pas un berceau d’avenir, leurs responsables étant des automates, sans formation politique et sans retenue, qui mènent le jeu de démoniaques manipulateurs. Ces manipulateurs, fortunés du hasard, qui sont adoubés à de hautes responsabilités, n’ont pour splendeur que l’arrogance et la sauvage conspiration. Et les Sénégalais découvrent aujourd’hui, que ces gens du F24 sont incapables de hausser leur petitesse et leurs sinécures, ne sont que des vols et leurs forces politiques, du faux.



La paix dont vous faites allusion, ne rime pas avec le mensonge et vous n'avez plus d’arguments depuis que le Président Macky Sall a renoncé au 3e mandat. Vous avez des problèmes pour se faire parrainer, mais ni la manipulation ni la calomnie ne prospéreront. Soyez juste de vous-même, cette campagne de diabolisation ne passera pas et nous ferons face.













Mouhamadou Lamine Massaly,

Président de l'UNR