Consommation : Baisse de 0,1% des prix au deuxième trimestre 2024

. Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), ce repli est dû à celui des prix des biens et services de « communication » (-1,3%), de « santé » (-0,8%), de « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (-0,3%) et des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (-0,2%). En revanche, la hausse des prix des « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » (+0,9%), des services de « transport » (+0,9%), et des « restaurants et hôtels) (+0,7%) a limité cette baisse.



Par contre, en comparaison au deuxième trimestre de 2023, ajoute l’Ansd, les prix à la consommation s’accroissent de 1,9%, en relation avec la hausse des prix de toutes les fonctions de consommation excepté celle du « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles ». Il s’agit notamment de ceux des services de « restaurants et hôtels » (+3,0%), des « biens et services divers » (+2,9%), de « loisirs et culture » (+2,5%) et des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+2,3%).



«Le relèvement de 0,9% des prix des « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » résulte, principalement, du renchérissement des mobiliers pour salle de séjour, salle à manger (+2,0%), des services domestiques (+1,8%), des articles de ménage en textiles (+0,9%) et de la vaisselle et verrerie (+0,6%) », note l’Ansd.



Cependant la baisse des prix des gros appareils ménagers (-0,8%), des mobiliers de maison et articles d’ameublement (-0,7%) et des mobiliers pour chambre à coucher et salle de bain (-0,6%) a atténué cette hausse. Comparés au trimestre correspondant de l’année précédente, les prix de la fonction se relèvent de 2,3%. Cet accroissement est expliqué par celui des prix des mobiliers pour salle de séjour et salle à manger (+6,4%), des mobiliers pour chambre à coucher et salle de bain (+3,1%) ainsi que des services domestiques (+3,0%). La contribution de la fonction à la variation trimestrielle de l’indice global est évaluée à 0,04 point de pourcentage.



