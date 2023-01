Consommation: Baisse radicale du montant de la subvention

L’Etat a essayé de mettre des subventions, à chaque fois qu’il y a eu hausse des hydrocarbures. C’est pourquoi le prix du gasoil et celui de l’essence ont toujours étés plafonnés.



Ainsi, l’inflation n’était pas sentie par les populations. Maintenant, les bailleurs de fonds, qui pensent que cela plombe nos finances, veulent que cela change.



Pendant longtemps, l’Etat a résisté. Mais, informe ‘’SourceA’’ dans sa parution de ce lundi, vu qu’ils ont besoin d’argent, Macky et Cie sont obligés de se plier. Le montant des subventions, qui se chiffrait à 750 milliards F Cfa, a fondu jusqu’à 500 milliards. Le journal renseigne que les factures d’électricité seront désormais plus salées pour les plus riches.