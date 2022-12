Consommé par les jeunes comme une boisson alcoolisée : Le parfum ‘’Boul Falé’’ interdit de vente à Podor Les alertes sont nombreuses depuis plusieurs années. À Linguère et au Jolof, par exemple, les commandants de brigade avaient pris des mesures. Elles n’ont pu empêcher la consommation de ce parfum comme boisson alcoolisée. Beaucoup de jeunes, dans le nord du Sénégal, s’enivraient avec un parfum dénommé ‘’Boul Falé’’. Le préfet de Podor a sorti un arrêté pour interdire la vente de l’eau de Cologne dénommé ‘’Boul Falé’’.

Une décision prise pour ‘’lutter contre l’ivresse et la délinquance des personnes s’adonnant dans les lieux publics, à la consommation de l‘'eau de Cologne dénommé ‘Boul Falé’’’, nous informe « EnQuête ».



" Il est interdit, jusqu’à nouvel ordre, la vente dudit produit sur toute l’étendue du département de Podor. Tout manquement aux dispositions du présent arrêté, sera puni des peines prévues par les lois et règlements ’’, écrit le préfet.



Il est précisé que le commandant de la compagnie de gendarmerie de Podor est chargé de l’exécution de l’arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera. À rappeler que la consommation de cette eau de Cologne par les jeunes, leur cause des problèmes de santé.



