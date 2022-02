Constat de M. Gueye, DG ANAM : « le commerce maritime sénégalais est marqué par un déficit des flux de marchandises» Le commerce maritime sénégalais fait face à un déficit des flux de marchandises. c’est ce qu’a indiqué le directeur général de l’Agence nationale des affaires maritimes (Anam), Massamba Édouard Achille Guèye qui s’exprimait à saly, en marge d’une rencontre entre l’etat du sénégal et le royaume de belgique qui visent à renforcer les compétences des personnels portuaires, logistiques et maritimes.

Le Sénégal, dans son objectif de devenir un hub logistique intégré, veut se doter d’une solide stratégie nationale portuaire. Dans ce cadre, une rencontre se tient depuis hier à Saly entre l’Etat du Sénégal et le Royaume de Belgique. Elle vise entre autres à renforcer les compétences des acteurs sur les performances des services portuaires.



Revenant en marge de la rencontre sur les ambitions des autorités sénégalaises pour le secteur portuaire, le Directeur de l’Agence nationale des affaires maritimes (Anam) a regretté tout de même des pistes non explorées.



«Le commerce maritime sénégalais est marqué par un déficit des flux de marchandises, avec des importations massives et des exportations laissant une forte marge d’amélioration. De même, l’outil portuaire s’est adapté aux performances des secteurs productifs, donc à la remorque de ceux-ci», a indiqué Massamba Edouard Achille Guèye qui représentait le Secrétaire général du ministère des Pêches et de l’Economie maritime, Moctar Diallo.



Mieux, ajoute Monsieur Guèye, la plateforme portuaire est plurielle. Elle devra prendre en compte, d’après lui, au-delà des transports maritimes, l’activité de plaisance et de pêche, mais aussi du soutien à l’offshore, nouvelle composante du maritime sénégalais.



‘’C’est de cette manière que le secteur portuaire pourra réaliser sa contribution additionnelle au PIB et jouer le rôle nouveau attendu du secteur, c’est-à-dire devenir le moteur de l’économie nationale. Cela passera par la place que la SNP donnera aux zones industrielles adossées aux ports pour générer l’industrialisation et la massification des productions et produits constitutifs du fret retour, condition sine qua non de la compétitivité et de l’attractivité de la destination Sénégal’’, a fait savoir le Directeur de l’Anam, Massamba Édouard Achille Guèye.



Par ailleurs, souhaite que les défis de la qualité soient relevés pour assurer une meilleure prise en compte des préoccupations du secteur portuaire

Dans ce sens, il estime qu’il faut se rappeler le rôle fondamental de la pêche afin de lui offrir une infrastructure portuaire maillant le territoire national pour maintenir, en l’améliorant, le statut de premier poste pourvoyeur de devises et de valeur ajoutée par la transformation des produits dans la plateforme portuaire

