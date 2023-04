Construction de l'église de Nord Foire: Monseigneur Benjamin Ndiaye et Victorine Ndèye lancent une levée des fonds

La communauté chrétienne , envisage de construire une église a Nord foire , le terrain acquis et financer par le président de la république pour un montant de 1,5 milliards de FCfa.



Monseigneur benjamin Ndiaye et Victorine Ndéye se sont exprimés lors du giga concerts religieux organisés pour en même temps, lever des fonds pour la construction de l'église de Nord Foire.



Ainsi, ils ont lancé un appel a l'endroit des fidèles pour concrétiser ce projet.



