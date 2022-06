Construction de la Brigade de Koungheul : 148 millions de FCfa volés Les travaux de construction de la Brigade de gendarmerie de Koungheul vont certainement accuser un retard. Omar Ndao, directeur général de la société « Ndoucoumane », avait empoché les fonds en cause, avant d’abandonner le chantier, devant être livré au plus tard le 15 février 2018.

Omar Ndao, directeur général de la société « Ndoucoumane », a été emprisonné hier pour abus de confiance et détournement de deniers publics portant sur 148, 348 millions de FCfa.



D’après Libération, le général de Division Moussa Fall a été intrigué de constater que Omar Ndao avait signé le contrat avec la gendarmerie nationale pour la construction d’une brigade à Koungheul, moyennant 148 millions Fcfa. Et, malgré la somme payée au promoteur, il y a eu une violation manifeste des termes du contrat.



Cueilli par les éléments de la Section de recherche, il convoque les difficultés nées de la pandémie du Covid pour se tirer d’affaires. Auparavant, il avait tenté une dernière manœuvre, en envoyant sur le site des ouvriers faire quelques coups de peinture.



