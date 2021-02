Construction de la grande mosquée de Tivaouane: Les Tidianes du Canada décaissent plus de 21 millions

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Février 2021 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|

Le Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a reçu samedi dernier un premier chèque de 50.000 dollars (environ 21 millions CFA) de la communauté musulmane et Tidiane du Canada, rapporte L'As.



Il s’agit d’une contribution des disciples Tidianes à la construction de la grande mosquée de Tivaouane. La délégation des Tidianes du Canada a été conduite par Cheikh Ahmed Tidiane Seck dit Cheikh Seck, en compagnie de Cheikh Tidiane Sy et Chérif Mamina Aïdara, au nom de Samba Sow, représentant de la Jama’atou Nour Assouniya au Canada.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos