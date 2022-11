Construction de la piste latérique tronçon « Kelle Gueye »-« keur Ndiaye Sam »/ Après la sortie des populations , la société "build" rétablit la vérité !

Loin d'être dans une logique de polémique, ce communiqué vise tout simplement à rétablir la vérité des faits. En effet, il ne s'agit pas de bitumage mais plutôt de construction d'une piste laterique de 7km dont les 5 km ont déjà été construits et le reste neufs.



Dès l'adjuration du marché, nous avons été contacté par Monsieur Aliou LO par l'intermédiaire de son protocole Monsieur Djité pour une rencontre, durant laquelle Monsieur Aliou LO nous a proposé de l'argent pour le démarrage que nous avons refusé. Suite à cela, une connaissance commune nous a convaincu d'accepter le prêt de 5 millions (cf. fac similé) pour enregistrer le marché et procéder à l’installation du chantier, dès lors nous avons commencé les études topographiques, géotechniques et déposé le projet d'exécution intégralau niveau du bureau de contrôle qui l’a validé.

Nous avons ainsi procédé avec les topographes à l’implantation des piquets axes et déports, puis aux travaux de terrassement et la préparation de la plateforme, et enfin nous avons commencé à mettre en œuvre la latérite.

Depuis 2 (deux) mois la société « Build » a déposé une demande d’avance de démarrage auprès de la FERA, mais aucun franc n’a été encore reçu. D’ailleurs tous les chantiers de la FERA sont à l'arrêt ou au ralenti,ce qui est facilement vérifiable.Aussi, depuis lors nous fonctionnons avec les moyens du bord.



Nous tenons aussi à dire, que le seul arrêt des travaux qu'il y’a eu, a été signalé au bureau de contrôle et c'était pendant le « Gamou ».

Dans cette optique donc, ceux qui sont les parties prenantes de ce contrat à savoir "Build”, la mairie de Kelle, le contrôle Amary Dia sont en parfaite accord, mais ce sont des bénéficiaires qui s'agitent pour on ne sait quelle raison. La société "Build" s’engage solennellement,conformémentà ses maitres - mots que sont la qualité et l'efficacité, à livrer, comme elle l'a toujours fait, les travaux dans les délais impartis, pour le grand bonheur des populations.



Fait à Dakar,

Le 10 Novembre 2022

La cellule le Communication