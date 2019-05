Construction de ponts et autoponts : 137 milliards filés à une entreprise française sans appel d’offres

Les entreprises françaises continuent de faire des affaires aux Sénégal, sans grands efforts. Après Alstom, Eiffage et Fonroche, pour ne citer que celles-là, c’est Matière Sa, qui entre dans la danse. Elle s’offre la construction des ponts et autoponts pour un montant de 137 milliards 306 millions 760 mille 630 FCFA.



Ce qui est curieux, rapporte Walf Quotidien dans sa livraison du jour, c’est qu’il n’y a pas d’appel d’offres. C’est sur le base d’une offre spontanée que Matière Sa s’est vu confier de travaux. Interpellé sur la question, le ministre des Infrastructures Oumar Youm qui procédait hier à une visite de chantier, a relativisé, soutenant que la marché en question est encadré par la loi. « A chaque fois qu’une offre dépasse un certain seuil, nous contractualisons avec celui qui a fait l’offre, en respectant les caractérise techniques et la réglementation des offres financières. L’offre spontanée est bien encadrée par la loi pour avoir une contractualisation bien réfléchie, qui préserve les deniers de l’Etat afin d’avoir des structures de qualité », a-t-il justifié.

