Construction du port de Ndayane : Le port de Dakar offre du materiel topographique de plus de 76 millions FCfa à la DGID

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Mai 2022 à 22:17 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la construction du port multifonctions de Ndayane, le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, Monsieur Aboubacar Sadikh Bèye, a procédé, ce jeudi 5 Mai 2022, à la remise d’un important lot de matériel topographique et informatique, à la Direction Générale des Impôts et Domaines.



La cérémonie coprésidée par le Directeur Général des Impôts et Domaines et celui du Port Autonome de Dakar, a lieu dans les locaux de la Direction Générale des Impôts et Domaines, au niveau de la salle de conférence Dembel Sow.



Le matériel mis à la disposition de la Direction Générale des Impôts et Domaines, par le Port Autonome de Dakar, est destiné aux travaux topographiques à effectuer dans le cadre du projet du port multifonctions de Ndayane et, est composé de :

 Un drone P 330 CHCNAV avec accessoires ;

 Deux GPS différents i50 GNSS avec accessoires ;

 Un traceur couleur format A0 HP Design Jet T600 Séries ;

 Deux ordinateurs portables de très grande capacité type Gamer, pour le traitement des données.



Prenant la parole à cette occasion, le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, réaffirmera son ambition de faire du port de Dakar, un des moteurs de l’émergence du Sénégal, en lui faisant jouer les premiers rôles dans la transformation structurelle de l’économie de notre pays.



Il s’est dit convaincu que « l’activité portuaire, maritime et logistique, est un excellent levier de développement économique et social ». Selon lui, le Port de Dakar, s’est approprié la vision de Monsieur le président de la République, déclinée dans le Plan Sénégal Emergent, notamment en son axie1, qui promeut la transformation structurelle de l’économie nationale et qui pose comme entre autres objectifs, le positionnement du Sénégal comme hub logistique et industriel régional.



Ainsi, avec la pose de la 1ère pierre du Port multifonctions de Ndayane, le plus grand projet jamais réalisé dans l’histoire de notre pays et qui s’étendra sur 1200 ha, le Port de Dakar se place au cœur de la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent, dira-t-il.



En outre, le Directeur Général du Port Autonome de Dakar, indiquera « toute l’utilité de l’accompagnement de la DGID et particulièrement, de la Direction du Cadastre pour l’exécution des travaux d’état des lieux, de délimitation et de balisage sur l’assiette foncière du projet qui couvre une superficie de 1200 hectares ».



Pour sa part, le Directeur général des Impôts et Domaines indiquera que « le futur port de Ndayane, destiné à décongestionner le port de Dakar, offrira de fortes potentialités de connexion à la zone économique spéciale intégrée, tout en bénéficiant de la proximité de l’aéroport international Blaise Diagne ».



A l’endroit du Directeur général du Port Autonome de Dakar, le Directeur général des Impôts et Domaines, lui dira qu’« en mettant à notre disposition ce matériel d’une valeur de plus de soixante-seize (76) millions de francs Cfa TTC, vous venez ainsi, d’illustrer un bel exemple de collaboration entre nos deux structures, dans la conduite des grands chantiers de l’Etat du Sénégal et à l’atteinte des objectifs du Plan Sénégal Emergent (PSE) ».



Pour clore ses propos, le Directeur général des Impôts et Domaines, s’estime persuadé que le partenariat avec le Port de Dakar, déjà fructueux, se fortifiera davantage.



CELLULE COMMUNICATION STRATEGIQUE



DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook