Construction et équipement des lieux de culte : L’imam ratib de Tambacounda bénit Sidiki Kaba

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Mars 2022 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|

C’est une foule immense qui a participé à la prière du vendredi à Tamba Socé, un quartier périphérique de la commune de Tambacounda, à l’occasion de l’inauguration de leur mosquée construite et équipée par le ministre des Forces armées, à travers son association Adesor (Association pour le développement du Sénégal oriental). Me Sidiki Kaba qui n’en est pas à sa première action, a reçu les bénédictions de l’Imam ratib de Tambacounda, Thierno Souleymane Agne.



Selon lui, beaucoup d’imams ont bénéficié des bienfaits du «Dougoutigui». Il a aussi remercié le gouverneur de la région, Omar Mamadou Baldé, qui a fait le déplacement pour effectuer la prière du vendredi dans la belle mosquée de Tamba Socé. S’adressant à la presse, Me Sidiki Kaba dit s’inscrire dans la politique que chef de l’État a tracée, renseigne "Bës bi".

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook