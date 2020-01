Consulat du Sénégal à Milan: Une fille d'un an chute du 3e étage

Éclaboussé par un scandale de versements de commissions portant sur 850 millions Cfa, le Consulat du Sénégal à Milan a été, hier, le théâtre d'un accident spectaculaire.



Selon "Libération", une fille âgée d'un an est tombée du 3e bâtiment. Venue de Pescara, elle a glissé entre les rampes des escaliers qui ne présentent aucune sécurité.



Blessée, elle est en observation à l'hôpital. Sa vie n'est pas danger, mais elle a subi de multiples contusions. La police scientifique, qui s'est déportée sur les lieux, a ouvert une enquête.



Au moment de l'accident, la Consule, Mme Rokhaya Bâ Touré, était absente. Elle était partie à Rome pour une formation sur le travail consulaire.



C'est le deuxième accident survenu au niveau du Consulat. Il y a de cela deux ans, un enfant dont la maman vendait des arachides devant le consulat, avait fait une chute.

