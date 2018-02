Consulat général du Sénégal à Pointe-Noire : deux "clans" de Sénégalais du Congo écrivent à Macky Sall deux lettres diamétralement opposées Par souci d'équidistance, Leral.net publie les deux lettres. A vous de juger !



A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE



Nous, la Coordination de l’APR Pointe-Noire, accompagnée de la Communauté sénégalaise, avons découvert ce matin dans la presse, avec une grande stupéfaction, que certains d’entre nous seraient signataires d’une fausse lettre adressée au Président de la République, pour décrier son Ministère des Affaires Etrangères et le Consulat Général du Sénégal.



NOUS APPORTONS UN DEMENTI FORMEL A CES INFORMATIONS DONT LES SUPPOSES SIGNATAIRES NE SONT PAS INFORMES.



Ce message est l’œuvre d’un groupuscule animé par des égos surdimensionnés dirigés par Monsieur DJIBRIL DIAWARA ex (secrétaire) démissionnaire de ses fonctions pour rejoindre quelques opposants.



Ces individus mal aimés et mal compris ont pour seul objectif d’induire le Président en erreur, pour son échec à Pointe-Noire.



Nous témoignons que le Consulat Général fonctionne parfaitement et laissons à Monsieur le Président de la République son pouvoir discrétionnaire de nomination.



Les Sénégalais de Pointe-Noire comme cela a été toujours le cas, sont sereins, calmes et réitèrent leur dévouement sans faille au Président de la République.



Nous, resterons toujours unis et œuvrons pour les échéances 2019 pour une réélection au premier tour de notre candidat.

Pointe-Noire, le 18/02/2018

Le Coordonnateur APR Pointe-Noire

M. le Président de la République du Sénégal ## Objet## Lettre de Protestation Monsieur le Président La construction d'un état de droit est la somme des efforts de tous les citoyens des partis politiques, d'associations et dont l'opinion publique en constitue le baromètre.

Ce vendredi 16/02/2018 ,des Sénégalais militants et militantes, des compatriotes africains se sont joints à nous dans le cadre d'une protestation qui a regroupé la société civile, des patriotes démocrates et républicains de tous les partis politiques pour s'indigner de la situation du consulat général du Sénégal à pointe noire ( Congo).

Par cet acte, la communauté sénégalaise veut exprimer son mécontentement face à cette malencontreuse situation due à un manque de consul général capable de faire à cette situation dramatique que vivent les Sénégalais depuis plus d'un an.

Traqués et traînés comme des sujets partout et sans qu'il y ait réaction du soit-disant intérimaire. Cette situation met en recul notre diplomatie et risque éventuellement, de mettre en cause toute votre politique étrangère.

Un état de droit est tout d'abord une administration saine, intègre, compétente, dévouée et instruite pour une gestion sobre et vertueuse.

À cet effet, notre administration au niveau de Pointe-Noire est tout à fait le contraire de cela.

Ainsi, nous avons donc décidé de lancer un appel à toutes les forces vives de cette diaspora, à tous les patriotes et aux indépendants imbus de valeurs morales et civiques, pour protester afin de réclamer immédiatement un consul général pour notre département.

Nous nous sommes enrôlés dans ce combat avec le soutien de l'APR et des autres mouvements politiques.

Nous comptons résolument renouveler cette requête jusqu'à la prochaine échéance électorale, tous les mois, tous les jours, jusqu'à la satisfaction générale de tous les Sénégalais vivant dans cette ville Océane.

Une copie de cette missive sera déposée partout dans les instances décisionnelles à faire valoir notre légitimité. /

Nous sommes outrés en tant que citoyens sénégalais, face au laxisme et cette pratique ignominieuse de la politique de chaise vide. Nous pensons sincèrement, M.le Président de la République que vous-même, votre entourage et votre gouvernement n'avez vraiment pas conscience de l'impact dramatique de cette crise consulaire.

Pourtant, dans les réseaux sociaux, par le biais de rencontre avec des responsables de Pointe- noire, par la presse (Radio Fulbe), vous en avez tous été informés. Veuillez agréer Monsieur le Président de la République l'expression de nos sentiments patriotes et républicains. Signataires : Djibril Diawara SG APR POINTE NOIRE ABOU SECK Moussa Diallo Mamadou Anne Cheikhna Wague Amadou Fofana Thioubado Thiam Mamoudou Thimbo Samba Tamboura Mamoudou Diabaye Mamoudou Diallo Harouna Seck Farba Mboup ABDOUL Sow Kaou Ly Amadou Tidiane Ly Sileye Guisse Bahenda Wague Mahamadou Badiaga Samba Diop Kalidou Mbengue Malick Thimbo Momar Ly Oumar ly Samba Welle IBRAHIMA Diallo Moustapha Ba Daouda Diallo Daouda DIENG Samba Kine Diop Bakary Ndiaye Haby Pouye Allassane Ndiaye Toumany Sy Baba DIA Abdoulaye Cissokho Aliou Ba Aliou Moudo Ba Fait à pointe noire le 16/02/2018.

