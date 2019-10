Consultations gratuites: Les femmes se mobilisent pour lutter contre le cancer du sein Une campagne de sensibilisation intense contre le cancer en général et le cancer du sein en particulier, se déroule au Sénégal autour d'un agenda à dérou ler tout au long dece mois nommé pour la circonstance, "Octobre Rose". Ce samedi, le quartier de Sacré-Coeur 3 ou se trouve le siège de la Ligue sénégalaise contre le cancer - LISCA, est le point de ralliement des femmes pour le diagnostic du cancer du sein.

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Octobre 2019 à 11:57 | | 0 commentaire(s)|

La Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA) organise, samedi à Sacré Coeur 3, une journée de consultation gratuite.



Cette manifestation est prévue à partir de 10 heures, précise la même source, et entre dans le cadre des activités ( sensibilisation, prévention et dépistage) de la campagne intitulée "Octobre rose’’, une campagne de communication annuelle pour la lutte contre le cancer du sein.



