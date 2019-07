Consultations médicales gratuites à Kayar : Les populations réclament un nouveau poste de santé

Les populations de Kayar ont réclamé, à l’occasion d’une journée de consultation médicale gratuite, initiée par les élèves et étudiants, un nouveau poste de santé. Elles estiment, d’après la RFM que cette ville qui a enregistré une forte démographie, ne peut plus être contenue par la seule structure sanitaire, existante de la localité.



A travers cette journée de consultation, il a été décelé plus de 600 pathologies, toutes, redirigées vers l’hôpital de Thiès. Et, les populations de Kayar, face à ce constat, trouvent nécessaire l’octroi d’un nouveau Poste de santé afin de mieux anticiper sur l’exploitation du pétrole.



