Contentieux Elimane Kane vs Oxfam: L’Inspection du Travail refuse le licenciement de l’activiste

Lundi 15 Juillet 2019

La Radio Sud a informé que l’Inspection du Travail a refusé le licenciement de l’activiste Elimane Kane par son employeur. Oxfam reprochait à son chef de bureau au Sénégal, de faire de fréquentes publications Facebook et d'avoir des prises de position sur les questions d’intérêt public.



Notamment celle relative aux accusations de corruption de la BBC, impliquant Aliou Sall, frère du Président Macky Sall.

