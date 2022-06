Contentieux Souleymane Teliko-Madiambal Diagne : le procès en appel jugé le 21 juin prochain Me Baboucar Cissé, quand le juge avait prononcé le verdict dans l’affaire qui opposait le juge Souleymane Téliko au journaliste Madiambal Diagne, Administrateur du groupe Avenir communication, avait promis que cette décision fera l’objet d’un appel. Et, il a joint l’acte à la parole en interjetant appel. Mais l’affaire qui devait être appelée ce mardi, à la barre de la Cour d’appel de Dakar est renvoyée au 21 juin prochain. Car, n’ayant pas été enrôlée.

Le patron de Avenir communication a été reconnu coupable du délit de diffamation à l’encontre du juge par le tribunal correctionnel qui l’a condamné à trois mois d’emprisonnement ferme, à payer une amende de 600 000 F Cfa et à allouer à la partie civile 5.000.000 de F Cfa à titre de dommages et intérêts.



Loin de cautionner cette peine infligée à son client, Me Baboucar Cissé déclarait à sa sortie d’audience, que la bataille est loin d’être terminée. «Donc, nous ferons tout pour que cette décision soit infirmée en appel. Parce que manifestement, c’est une décision qui est contestée et contestable.



Simplement, il n’y a pas de diffamation dans cette affaire-là. Quelque part, il y a un esprit corporatiste qui prévaut autour de cette décision-là. Nous avons un délai d’un mois pour faire appel», avait contesté la robe noire.



