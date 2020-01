Contentieux avec la société de gardiennage Phoenix : Teyliom, Afrique Pesage et Carrefour automobiles lourdement condamnés

La première Chambre du tribunal de commerce de Dakar a infligé de lourdes amendes contre les Sociétés « Teyliom Construction SA » de Yerim Sow, Afrique Pesage de Pedro Diouf ( fils de l’ancien président Abdou Diouf) et Carrefour automobile de Serigne Mboup (CCBM) dans le contentieux qui les oppose différemment à la société de gardiennage Phoenix Sénégal Sarl.



En effet, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort le mercredi 8 janvier, le tribunal a condamné la Société Teyliom Construction SA à payer à la Société Phoenix Sarl Sénégal la somme de 25 183 413 FCFA en principal outre celle de 1 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts. Le juge Alioune Ndiaye et ses accesseurs qui composent ce tribunal, ont cependant débouté la société de gardiennage pour le surplus et Teyliom de sa demande reconventionnelle.

Ils ont mis les dépens à la charge de la Société Teyliom Construction Sa.



S’agissant de la société Afrique Pesage Sénégal SA créditée appartenant à Pedro Diouf, fils de l’ancien président Abdou Diouf, elle a été condamnée à payer à la Société Phoenix Sarl Sénégal la somme de 18 472 382 FCFA outre celle de 1.000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts. Le Tribunal a débouté Phoenix Sénégal du surplus et mis les dépens à la charge de Société Afrique Pesage Sénégal SA.



En ce qui concerne, la société « Carrefour automobile Sa » de l'homme d'affaires Serigne Mboup, patron de CCBM, elle a été condamnée à payer à la Phoenix la somme de 4.582.197 francs et CFA en principal outre celle de 1.000.000 francs cfa à titre de dommages et intérêts. Là, également le Tribunal a déboute la société de gardiennage du surplus et la société Carrefour automobiles de sa demande reconventionnelle. Les dépens sont mis à la charge de la société Carrefour automobiles Sa.