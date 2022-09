Contentieux bancaire : Le CESE et Idrissa Seck assignés en justice par la Bicis Le Conseil économique, social et environnementale a été assigné en justice par la Bicis. Les Echos qui donne l’information n’a pas dévoilé les dessous de la plainte de la banque contre l’institution dirigée par Idrissa Seck.

Le délibéré sera prononcé le 26 septembre prochain. A signaler que le groupe d’assurance Sunu du franco-sénégalais Pathé Dione s’adjuge la filiale de BNP Paribas, nous dit senenews.



Les administrateurs ont décidé de céder la majorité des parts 54,11% au groupe SUNU. Suite à un accord conclu ce vendredi 29 juillet 2022.





Après la vente de ses filiales aux Comores, au Gabon, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et en Tunisie, le géant BNP Paribas envisagerait de céder un de ses derniers joyaux de la couronne en Afrique francophone.



Selon des informations, le mandat de la cession des parts de BNP Paribas à la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (BICIS) a été confié à Rothschild & Co.



