Contentieux : un des fils de feu Ndiouga Kébé condamné à plus de 6 milliards FCFA de sanction pécuniaire

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Mai 2019 à 09:30

Khadim Kébé, un des fils de feu Ndiouga Kébé et la société immobilière Focus Immobilier viennent de recevoir un coup de massue de la part du juge du fond, statuant en matière commerciale. Une sanction pécuniaire de plus de 6 milliards de nos francs leur a été infligée, outre les dommages et intérêts portant sur 250 millions de francs. Tout cela au profit de la Banque régionale des marchés.



Cette affaire a débuté lorsque le patron de l’entreprise Focus Immobilier, Khadim Kébé accuse le patron de l’institution financière d’avoir fait des manœuvres frauduleuses pour lui soutirer 10 milliards de FCFA. Ce que nie en bloc le banquier Alioune Camara, Directeur général de la Banque régionale des marchés.



M. Camara, s’en était sorti vainqueur, pour avoir été relaxé par le juge pénal de première instance.



C’est alors qu’il a saisi le juge de la première Chambre correctionnelle contre le fils de feu Ndiouga.











Les Echos

