Contenu local : «Faible» participation des entreprises locales dans l’industrie minière Dans cette dynamique, «la loi n°2016-32 du 8 novembre 2016 portant Code minier, à travers les articles 85 et 109, avait déjà mis en place les dispositions favorisant le contenu local, notamment de l’emploi local et des entreprises nationales». Néanmoins, a-til déploré, les statistiques tirées des rapports Itie 2019 et 2020 illustrent «parfaitement de l’inefficacité» des politiques et des instruments du contenu local en vigueur.

Par exemple, entre autres imperfections notées dans la politique industrielle dans le secteur minier, la participation des entreprises locales dont le capital est détenu par des Sénégalais aux activités de l’Industrie minière est jugée «faible», de même que la prise de participation des investisseurs sénégalais dans le capital des grands projets miniers en phase d’exploitation «n’est pas encore effective».



Par ailleurs, les mesures de transparence introduites dans le Code minier de 2016, à travers l’exigence de publication des plans de passation de marchés «ne sont pas appliquées» et celles destinées à encourager le traitement et la transformation des minerais localement ne sont pas suivies d’effets.



Alors que pilier de l’économie sénégalaise, le secteur minier devrait jouer un rôle stratégique dans la poursuite du développement social et économique du pays en s’appuyant sur le contenu local, relèvera la tutelle pour s’en désoler.



Aussi, le secteur privé doit s’organiser afin de renforcer son implication dans le secteur minier. Les discussions seront ouvertes après promulgation de la loi par le président de la République, Macky Sall.

