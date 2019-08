Contestation du titre de Roi des arènes de Modou Lô: Birame Gningue étale sa colère Birame Gningue, manager de Modou Lô, a laissé éclater sa colère, ce matin, en conférence de presse chez lui, suite aux contestations du titre de Roi des arènes de son lutteur, récent vainqueur de Eumeu Sène.

« Personne n’est plus méritant que lui, si on se réfère à sa carrière. Je pense que Modou Lô s’est battu pour arriver à ce niveau. Ce n’est pas un hasard, il fait partie des meilleurs rois des arènes à travers son palmarès (20 victoires, 3 défaites, 1 nul). Comment donc peut-on dire que même Yawou Dial peut devenir roi des arènes? On est un peu déçu d’entendre certaines déclarations. C’est comme si le titre de roi des arènes de Modou Lô gêne certains », a-t-il fustigé.



Et de marteler : « Le vrai Roi des arènes actuellement c’est Modou Lô. Seul Balla Gaye 2 a plus de victoires (21) que Modou. Mais il a plus de défaites (4). On ne peut pas faire de lobbying pour décrédibiliser Modou Lô ».



Toutefois, précise Birame Gningue, « je ne fais qu’apporter des précisions et éclaircissements. La déclaration du président du CNG, ALioune Sarr, date de 7 ans. Elle n’est pas récente. Donc, on ne peut pas nous mettre en mal avec le CNG. Alioune Sarr n’a même pas fait de déclaration sur ce combat ».

