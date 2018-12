Contrainte par corps : Madické Niang promet à Karim Wade qu'il se battra pour...

Dans un entretien avec le quotidien "Enquête", l’ancien président du Groupe parlementaire du Pds, aujourd’hui porteur d’une candidature dite alternative, invite Wade et son fils à croire que son seul dessein, c’est de battre Macky Sall.



Me Madické Niang, candidat déclaré à la présidentielle, promet également qu’il se battra aux côtés de Karim Wade si le pouvoir cherche, à son retour, à l’incarcérer.



“Je ferai partie des leaders présents pour l’accueillir. Je serai parmi ceux qui se battront pour qu’il ne soit pas incarcéré. Je serai parmi ceux qui iront manifester pour que sa candidature soit acceptée. J’ai la conviction qu’il a été injustement condamné et qu’on veut l’écarter de cette élection. J’ai toujours été à ses côtés.



Depuis six ans, je n’ai ménagé aucun effort pour le défendre”, a dit Me Madické Niang dans les colonnes d’"Enquête".



Il réaffirme que sa candidature est une candidature alternative afin que le Pds puisse être représenté à la présidentielle de février 2019.













