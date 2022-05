Contrat Senelec-Akilee: L’Ofnac a auditionné Pape Demba Bitèye Suite et pas fin du contrat controversé entre la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec) et la start-up Akilee Du nouveau dans le dossier Akilee/ Senelec. L’Office national de lutte contre la fraude et la corruption poursuit son enquête.



Après son chef du département investigations, le secrétaire général du Syndicat des Cadres de la Senelec, Serge Louis Déthié Cissé, l’actuel Dg de la Senelec, Papa Demba Bitèye, a été longuement entendu la semaine dernière par les enquêteurs de l’Ofnac.



Le patron du Syndicat des cadres de la Senelec (Sycas), Serge Louis Déthié Cissé, avait saisi l’Ofnac sur ce contrat de 187 milliards de FCfa sur dix ans. Cette somme c’est pour finir un système de comptage d’exploitation et de maintenance.La Senelec compte actuellement 1,5 million de clients, chaque client possède un compteur.



Quand on regarde la dynamique de la clientèle de Senelec, elle augmente environ de 7% par an. Donc, si on fait la prospective pour les dix prochaines années, ça nous fait à peu près 2,742 millions clients. Si vous divisez 186 milliards par 2,742 millions compteurs, vous aurez aux alentours de 68 mille francs CFA en moyenne par compteur. Chacun des consommateurs sénégalais paie une redevance de 429 francs CFA par mois pour ces services. Ça permet de couvrir le cout du compteur et l’exploitation du compteur ».

